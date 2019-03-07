Экс-юрист Трампа Коэн подал в суд на компанию президента США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114106 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116773 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117397 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147002 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130414 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130423 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Экс-юрист Трампа Коэн подал в суд на компанию президента США

Экс-юрист Трампа Коэн подал в суд на компанию президента США

Киев  •  УНН

 • 8777 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывший юрист президента США Майкл Коэн подал иск в суд на принадлежащую американскому лидеру Дональду Трампу компании Trump Organization. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC, передает УНН.

Как он отмечает, иск подан в Нью-Йорке. Коэн обвиняет компанию в том, что она не выплатила причитающиеся ему средства, в частности не покрыла понесенные им в ее интересах расходы. Коэн ранее был исполнительным вице-президентом Trump Organization, а также юристом Трампа.

Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые должности в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой главной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший адвокат Трампа передал конгрессменам документы о строительстве Trump Tower в Москве

Как сообщал УНН, управление финансовых услуг штата Нью-Йорк начало расследование возможных нарушений при страховании строительной империи Trump Organization, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, и запросило документы в ее главного страховщика — компании Aon.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп отвергает обвинения своего экс-адвоката и требует дополнительного расследования против него

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