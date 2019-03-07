Экс-юрист Трампа Коэн подал в суд на компанию президента США

Как он отмечает, иск подан в Нью-Йорке. Коэн обвиняет компанию в том, что она не выплатила причитающиеся ему средства, в частности не покрыла понесенные им в ее интересах расходы. Коэн ранее был исполнительным вице-президентом Trump Organization, а также юристом Трампа.

Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые должности в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой главной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

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Как сообщал УНН, управление финансовых услуг штата Нью-Йорк начало расследование возможных нарушений при страховании строительной империи Trump Organization, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, и запросило документы в ее главного страховщика — компании Aon.

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