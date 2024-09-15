Екс-лідери Британії закликають дозволити Україні ракетні удари по рф - Sunday Times
Київ • УНН
Колишні британські високопосадовці закликали дозволити Україні використовувати ракети великої дальності по території рф. Вони попередили, що затримка може заохотити путіна, незважаючи на сумніви деяких американських чиновників.
Колишні британські лідери закликали дозволити Україні використовувати ракети великої дальності по території рф. Про це повідомляє Sunday Times, передає УНН.
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За інформацією, заклик був зроблений п’ятьма колишніми міністрами оборони Консервативної партії та екс-прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Вони попередили, що затримка у прийнятті рішення може лише заохотити путіна.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вже протягом кількох місяців просить союзників дозволити Києву використовувати західні ракети, такі як американські ATACMS і британські Storm Shadows, для атак на цілі в глибині рф.
У п’ятницю Стармер обговорив це питання з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, проте рішення поки що не оголошене.
Деякі американські офіційні особи сумніваються, що дозвіл на використання таких ракет значно вплине на хід війни. путін попередив, що дозволення Україні завдавати удари західними ракетами може бути розцінене як пряма військова агресія з боку Західного світу.
Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України14.09.24, 09:25 • 63013 переглядiв