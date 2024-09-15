Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские десантники разбили подразделение российского вдв на курщине

Украинские десантники разбили подразделение российского вдв на курщине

  •  33515 просмотра
российские военные атаковали гражданских в Херсонской области

российские военные атаковали гражданских в Херсонской области

  •  23449 просмотра
Украина расширила представленные США цели для ударов ATACMS на территории рф - Reuters

Украина расширила представленные США цели для ударов ATACMS на территории рф - Reuters

  •  19601 просмотра
Зеленский: Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности

Зеленский: Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности

  •  21698 просмотра
Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и планирует представить план победы

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и планирует представить план победы

  •  25025 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  101224 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  118558 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  116749 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  119784 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  125641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  105373 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  48346 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  100778 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  101991 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  106386 просмотра
Актуальное
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 01:49  •  2812 просмотра

Read in English

Бывшие британские чиновники призвали разрешить Украине использовать ракеты большой дальности по территории рф. Они предупредили, что задержка может поощрить путина, несмотря на сомнения некоторых американских чиновников.

Бывшие британские лидеры призвали разрешить Украине использовать ракеты большой дальности по территории рф. Об этом сообщает Sunday Times, передает УНН.

Детали

По информации, призыв был сделан пятью бывшими министрами обороны Консервативной партии и экс-премьер-министром Борисом Джонсоном. Они предупредили, что задержка в принятии решения может лишь поощрить путина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже в течение нескольких месяцев просит союзников разрешить Киеву использовать западные ракеты, такие как американские ATACMS и британские Storm Shadows, для атак на цели в глубине рф.

В пятницу Стармер обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, однако решение пока не объявлено.

Некоторые американские официальные лица сомневаются, что разрешение на использование таких ракет значительно повлияет на ход войны. путин предупредил, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами может быть расценено как прямая военная агрессия со стороны Западного мира.

Байден та Стармер підтвердили свою непохитну підтримку України14 сентября 2024, 06:25 • 60205 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
  •  65951 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  103833 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  105374 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  101593 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  118558 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  53183 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  49544 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  44753 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
13 сентября 2024, 11:17  •  46628 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
13 сентября 2024, 10:17  •  47561 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Популярные

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и планирует представить план победы

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и планирует представить план победы

  •  25025 просмотра
Зеленский: Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности

Зеленский: Украина держит позиции в Донецкой области, несмотря на сложности

  •  21698 просмотра
Украина расширила представленные США цели для ударов ATACMS на территории рф - Reuters

Украина расширила представленные США цели для ударов ATACMS на территории рф - Reuters

  •  19601 просмотра
российские военные атаковали гражданских в Херсонской области

российские военные атаковали гражданских в Херсонской области

  •  23449 просмотра
Украинские десантники разбили подразделение российского вдв на курщине

Украинские десантники разбили подразделение российского вдв на курщине

  •  33515 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  101224 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  118558 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  116749 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  119784 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  125641 просмотра

Война

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

  •  307 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  3052 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  4310 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  6786 просмотра
Агрессор обстрелял Харьковскую область, вызвав масштабные пожары

Агрессор обстрелял Харьковскую область, вызвав масштабные пожары

  •  9052 просмотра

политика

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  3052 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  4310 просмотра
Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

  •  3246 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  6786 просмотра
Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

  •  6000 просмотра

Война

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

  •  307 просмотра
Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  3052 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  4310 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  6786 просмотра
Агрессор обстрелял Харьковскую область, вызвав масштабные пожары

Агрессор обстрелял Харьковскую область, вызвав масштабные пожары

  •  9052 просмотра

политика

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

  •  3052 просмотра
Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

  •  4310 просмотра
Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

Венесуэла арестовала 6 иностранцев по подозрению в заговоре

  •  3246 просмотра
В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

В G7 осудили экспорт иранского оружия в рф

  •  6786 просмотра
Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

  •  6000 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  39626 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  104914 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  106250 просмотра

Экономика

Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

  •  6000 просмотра
В 2025 году на оборону Украины выделят более 26 процентов ВВП: как распределят средства

В 2025 году на оборону Украины выделят более 26 процентов ВВП: как распределят средства

  •  18384 просмотра
Кабмин предложил не менять прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2025 году

Кабмин предложил не менять прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2025 году

  •  24584 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

  •  101224 просмотра
Кабмин зарегистрировал в ВР проект бюджета на 2025 год

Кабмин зарегистрировал в ВР проект бюджета на 2025 год

  •  66713 просмотра

Киев

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

В Киеве обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия

13 сентября 2024, 23:28  •  30697 просмотра
В Киеве работают силы ПВО

В Киеве работают силы ПВО

13 сентября 2024, 22:59  •  31614 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

13 сентября 2024, 22:54  •  31033 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

13 сентября 2024, 22:42  •  30720 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

13 сентября 2024, 19:01  •  48210 просмотра