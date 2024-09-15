Экс-лидеры Британии призывают разрешить Украине ракетные удары по рф- Sunday Times

Бывшие британские лидеры призвали разрешить Украине использовать ракеты большой дальности по территории рф. Об этом сообщает Sunday Times, передает УНН.

Детали

По информации, призыв был сделан пятью бывшими министрами обороны Консервативной партии и экс-премьер-министром Борисом Джонсоном. Они предупредили, что задержка в принятии решения может лишь поощрить путина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже в течение нескольких месяцев просит союзников разрешить Киеву использовать западные ракеты, такие как американские ATACMS и британские Storm Shadows, для атак на цели в глубине рф.

В пятницу Стармер обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, однако решение пока не объявлено.

Некоторые американские официальные лица сомневаются, что разрешение на использование таких ракет значительно повлияет на ход войны. путин предупредил, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами может быть расценено как прямая военная агрессия со стороны Западного мира.

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