Економіст про накопичувальну пенсійну систему: законопроект заведе зарплати у тінь

“Я оцінюю його вкрай негативно (законопроект про накопичувальну пенсійну систему - ред.), тому що фактично мова іде про підвищення оподаткування різних підприємств. Тобто, збільшується податкове навантаження. І слід зазначити, що правильно було б формувати Пенсійний фонд за рахунок продажу об’єктів приватизації, наприклад. І, відповідно, після того Пенсійний фонд інвестує грошові кошти і отримає відсотки. З цих відсотків сплачують за пенсію, тощо. Це був би вірний, правильний механізм. Зараз же, фактично, проводять фіскалізацію додаткову, додаткове навантаження на підприємства в умовах тієї кризи, яка є. Це буде негативно впливати і призведе, перш за все, до переведення зарплат в тінь”, - сказав Віктор Медведь.

Він зазначив, що законопроектом збільшується навантаження саме на підприємства.

“І окрім тих податків, які є, буде збільшуватися оподаткування фактично. Тобто, частина буде йти в традиційні пенсійні фонди, частина - в недержавні. Якщо б вони зменшили частку в державний Пенсійний фонд, а інша частка йшла в накопичувальний - це був би вірний шлях. А так - вони просто збільшують систему оподаткування”, - додав економіст.

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За його словами, все питання полягає в тому, що Пенсійний фонд є дефіцитним і фінансується з державного бюджету.

“Тому я пропоную що - поповнити відповідний Пенсійний фонд за рахунок продажу об’єктів великої приватизації, продажу надр, тощо. Там, де нефіскальні напрямки отримання державою коштів. Якщо працювати в цьому напрямку, то можна накопичувати щороку, наприклад, 30-40 млрд та поповнювати відповідний фонд. Зменшувати навантаження на підприємства, це буде стимулювати розвиток і підприємств, і пенсійні фонди - вони потім інвестують грошові кошти в неризиковані операції. Фактично - фінансуючи через неофіційних посередників підприємства. І це розвиває українські підприємства і економіку. А те, що вони роблять - вони, фактично, в умовах кризи, збільшують оподаткування. Не всіх, а деяких підприємств", - вказав експерт.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив раніше про рекомендацію урядом Верховній Раді ухвалити законопроект щодо збільшення єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією. Таким чином для них буде запроваджена накопичувальна пенсія.

У Мінсоцполітики пояснили, що з запровадженням накопичувальної пенсії для працівників, у яких важкі професії, зміниться лише механізм відшкодування пільгових пенсій – це буде через сплату підвищеної ставки ЄСВ.