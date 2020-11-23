Экономист о накопительной пенсионной системе: законопроект заведет зарплаты в тень

"Я оцениваю его очень плохо (законопроект о накопительной пенсионной системе - ред.), потому что фактически речь идет о повышении налогообложения различных предприятий. То есть, увеличивается налоговая нагрузка. И следует отметить, что правильно было бы формировать Пенсионный фонд за счет продажи объектов приватизации, например. И, соответственно, после того Пенсионный фонд инвестирует денежные средства и получит проценты. Из этих процентов платят за пенсию, и тому подобное. Это был бы верный, правильный механизм. Сейчас же фактически проводят фискализацию дополнительную, дополнительная нагрузка на предприятия в условиях того кризиса, который есть. Это будет негативно влиять и приведет, прежде всего, к переводу зарплат в тень", - сказал Медведь.

Он отметил, что законопроектом увеличивается нагрузка именно на предприятия.

"И кроме налогов, которые есть, будет увеличиваться налогообложение фактически. То есть, часть будет идти в традиционные пенсионные фонды, часть - в негосударственные. Если бы они уменьшили долю в государственный Пенсионный фонд, а остальная доля шла в накопительный - это был бы верный путь. А так - они просто увеличивают систему налогообложения", - добавил экономист.

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По его словам, весь вопрос заключается в том, что Пенсионный фонд является дефицитным и финансируется из государственного бюджета.

"Поэтому я предлагаю что - пополнить соответствующий Пенсионный фонд за счет продажи объектов большой приватизации, продажи недр и тому подобное. Там, где нефискальные направления получения государством средств. Если работать в этом направлении, то можно накапливать ежегодно, например, 30-40 млрд и пополнять соответствующий фонд. Уменьшать нагрузку на предприятия, это будет стимулировать развитие и предприятий, и пенсионные фонды - они потом инвестируют денежные средства в нерискованные операции. Фактически - финансируя через неофициальных посредников предприятия. И это развивает украинские предприятия и экономику. А то, что они делают - они, фактически, в условиях кризиса, увеличивают налогообложение. Не всех, а некоторых предприятий", - указал эксперт.

Напомним, как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил ранее о рекомендации правительством Верховной Раде принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией. Таким образом, для них будет введена накопительная пенсия.

В Минсоцполитики объяснили, что с введением накопительной пенсии для работников, у которых тяжелые профессии, изменится только механизм возмещения льготных пенсий - это будет происходить через уплату повышенной ставки ЕСВ.