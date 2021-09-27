Економічний інтерес буде переважати: експерт про майбутнє ФРН після виборів і її відносини з Україною і РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Майбутня політика Німеччини щодо України і врегулювання конфлікту з РФ не зазнає особливих змін при новому уряді. Таку точку зору УНН висловив політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

Цитата:

"Майбутня політика Німеччини буде залежати від того, якою буде коаліція. А формування коаліції, як показав 2017 рік - це складний процес у Німеччині, і на це може піти пів року. Минулого разу 5,5 місяця вони не могли сформувати коаліцію. І в принципі, все, що виконала пані Меркель, вона намагалася показати своєму майбутньому наступнику, що Україна, Росія у нас в центрі уваги. Те, що вона проводила зустрічі і з Зеленським, і з Путіним, показувала, що про Україну без України Німеччина не говорить. Політично вони будуть цього дотримуватися і надалі, але економічний інтерес (той же "Північний потік - 2") буде переважати", - сказав експерт.

Деталі

Так, за його словами, партії, які досить критично ставляться до Росії, зокрема "Зелені", за екзитполами набрали трохи більше ніж 15%. Згідно з попередніми результатами - 14,8% голосів.

Кучухідзе прогнозує, вони не ввійдуть у велику коаліцію.

"Хоча зараз це велика загадка, але, тим не менш, не думаю, що "Зелені" принципово поступляться своїми політичними позиціями заради того, щоб бути в коаліції. Навпаки, їх шанс - це бути альтернативою цьому довгограючому союзу", - зазначив він.

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"Я думаю, в принципі особливо політика Німеччини мінятися не буде. За ПДЧ для України вони виступати не будуть. Вони будуть намагатися зберегти роль посередника в мирному врегулюванні на Донбасі", - додав політолог.

Говорячи про російську агресію, співрозмовник УНН зазначив, що війна все ж відбувається на території України, а Німеччина - "це зовнішній гравець".

"Для них важливо показати світу, що вони здатні врегулювати дипломатичним шляхом такі конфлікти, стабілізувати ситуацію і так далі. Але, ви ж розумієте - врегулювати війну на Донбасі можна шляхом тиску на Російську Федерацію, а Німеччина однією рукою тисне, а з іншого боку дає їм гроші у вигляді "Північного потоку - 2". Тому, особливо кардинальних змін у зовнішній політиці Німеччини щодо України не буде", - підкреслив співрозмовник.

Він також зазначив, що деяких українських політиків втягнули у виборчий процес. Ймовірно, йдеться про мера Києва Віталія Кличка, який довго жив у Гамбурзі і має хороші зв'язки з партією ХДС канцлера Ангели Меркель, яка йде з посади.

"Це насправді нічого не означає, у тому сенсі, що це не означає, що Україна в якомусь більшому пріоритеті стане. Це просто використання суто в політтехнологічних цілях популярності тієї чи іншої людини, у цій ситуації вийшло так, що в Німеччині популярний цей українець... Україна в цьому контексті, вона у них не в пріоритеті - це очевидно", - додав політолог.

Водночас Кучухідзе підкреслив, що Меркель досить багато разів за останній час зустрічалася з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Це показник того, що за спиною України вони не домовляються - вони намагаються залучити Україну і щось запропонувати Україні. Це теж важливий момент, тому що в одному з таких раундів переговорів можна буде щось гарне виторгувати, враховуючи, що врешті не такий досвідчений політик буде зараз канцлером Німеччини... Шанси будуть виникати. Але сказати, що стратегічно Німеччина змінить своє бачення - однозначно ні", - додав він.

Контекст

26 вересня в ФРН відбулися парламентські вибори. Нинішня кампанія - найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига - новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала "фрау канцлерін" - Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.

Згідно з офіційними попередніми даними, опублікованими в ніч на понеділок федеральною виборчою комісією, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемагає на парламентських виборах в ФРН, набираючи 25,7% голосів.

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