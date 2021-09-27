Экономический интерес будет преобладать: эксперт о будущем ФРГ после выборов и ее отношениях с Украиной и РФ

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“Будущая политика Германии будет зависеть от того, какой будет коалиция. А формирование коалиции, как показал 2017 год — это сложный процесс в Германии, и на это может уйти полгода. В прошлый раз 5,5 месяца они не могли сформировать коалицию. И в принципе, все, что проделала госпожа Меркель, она пыталась показать своему будущему приемнику, что Украина, Россия у нас в центре внимания. То, что она проводила встречи и с Зеленским, и с Путиным, показывала, что про Украину без Украины Германия не говорит. Политически они будут этого придерживаться и в дальнейшем, но экономический интерес (тот же "Северный поток — 2“) будет преобладать”, — сказал эксперт.

Детали

Так, по его словам, партии, которые достаточно критично относятся к России, в частности “Зеленые”, по экзит-полам набрали чуть больше 15%. Согласно предварительным результатам — 14,8% голосов.

Кучухидзе прогнозирует, они не войдут в большую коалицию.

“Хотя сейчас это большая загадка, но, тем не менее, не думаю, что "Зеленые" принципиально уступят от своих политических позиций ради того, чтоб быть в коалиции. Наоборот, их шанс — это быть альтернативой этому долгоиграющему союзу”, — отметил он.

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“Я думаю, в принципе особо политика Германии меняться не будет. За ПДЧ для Украины они выступать не будут. Они будут пытаться сохранить роль посредника в мирном урегулировании на Донбассе”, — добавил политолог.

Говоря о российской агрессии, собеседник УНН отметил, что война все же происходит на территории Украины, а Германия — “это внешний игрок”.

“Для них важно показать миру, что они способны урегулировать дипломатическим путем такие конфликты, стабилизировать ситуацию и так далее. Но, вы же понимаете — урегулировать войну на Донбассе можно путем давления на Российскую Федерацию, а Германия одной рукой давит, а с другой стороны дает им деньги в виде "Северного потока — 2“. Поэтому, особо кардинальных изменений во внешней политике Германии по отношению к Украине не будет”, — подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что некоторых украинских политиков вовлекли в избирательный процесс. Предположительно, речь идет о мэре Киева Виталие Кличко, который долго жил в Гамбурге и имеет хорошие связи с партией ХДС уходящего канцлера Ангелы Меркель.

“Это на самом деле ничего не означает, в том смысле, что это не значит, что Украина в каком-то большем приоритете станет. Это просто использование сугубо в политтехнологических целях популярности того или иного человека, в данной ситуации получилось так, что в Германии популярен этот украинец... Украина в этом контексте, она у них не в приоритете — это очевидно”, — добавил политолог.

В то же время Кучухидзе подчеркнул, что Меркель достаточно много раз за последнее время встречалась з Президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Это показатель того, что за спиной Украины они не договариваются — они пытаются вовлечь Украину и что-то предложить Украине. Это тоже важный момент, потому что в одном из таких раундов переговоров можно будет что-то красивое выторговать, учитывая, что в конце концов не такой опытный политик будет сейчас канцлером Германии... Шансы будут возникать. Но сказать, что стратегически Германия поменяет свое видение — однозначно нет”, — добавил он.

Контекст

26 сентября в ФРГ прошли парламентские выборы. Нынешняя кампания — самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига — новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась “фрау канцлерин” — Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на должность федерального канцлера.

Согласно официальным предварительным данным, опубликованным в ночь на понедельник федеральной избирательной комиссией, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов.