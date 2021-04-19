Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech становить 98% - експерт ВООЗ

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"Перед запровадженням вакцини давали ефективність 95 %, реальна її ефективність в країнах, де її використовують – 98 відсотків. Тобто показник кращий, але це є характерним і для інших вакцин", - сказала вона.

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За словами епідеміолога, немає таких вакцин, які заявили як дуже високі, а на практиці були не такі показники ефективності.

Окрім того, вона підкреслила, що нові мутанти коронавірусу є чутливими до цієї вакцини.

Виноград повідомила, що вакцина Pfizer-BioNTech дуже інтенсивно використовується в Ізраілі та в Сполучених Штатах.

Спеціаліст МОЗ, зауважила, що ця вакцина в порівнянні з іншими коштує дорого, але на сьогодні ця вакцина найбільше користується попитом.

За словами спеціаліста, нові мутанти вносять суттєві зміни в розвиток епідемічного процесу. Крім того, на 20-25 відсотків зросла тяжкість захворювання.

Нагадаємо

В Україну 16 квітня прибула перша партія вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech - у межах механізму COVAX, країна отримала 117 тисяч доз.



В день отримання вакцин заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обіцяв, що щеплення цим препаратом стартують 18 квітня.



