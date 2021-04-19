Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 98% - эксперт ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Перед введением вакцины разработки Pfizer-BioNTech давали эффективность 95%, но реальная ее эффективность 98%. Об этом во время пресс-конференции сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград, передает УНН.
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"Перед введением вакцины давали эффективность 95%, реальная ее эффективность в странах, где ее используют - 98 процентов. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин", - сказала она.
Детали
По словам эпидемиолога, нет таких вакцин, которые заявили как очень высокие, а на практике были не такие показатели эффективности.
Кроме того, она подчеркнула, что новые мутанты коронавируса чувствительны к этой вакцине.
Виноград сообщила, что вакцина Pfizer-BioNTech очень интенсивно используется в Израиле и в Соединенных Штатах.
Специалист Минздрава, заметила, что эта вакцина по сравнению с другими стоит дорого, но сегодня эта вакцина больше пользуется спросом.
По словам специалиста, новые мутанты вносят существенные изменения в развитие эпидемического процесса. Кроме того, на 20-25 процентов выросла тяжесть заболевания.
Напомним
В Украину 16 апреля прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech - в рамках механизма COVAX, страна получила 117 тысяч доз.
В день получения вакцин заместитель министра здравоохранения - головний санитарний врач Украӥны Виктор Ляшко обещал, что прививание этим препаратом стартует 18 апреля.