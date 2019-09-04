Джузеппе Конте погодився очолити новий уряд Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, знову очолив кабмін країни, сформував новий уряд. Про це повідомляє Corriere della Sera, пише УНН.
Склад нового Кабміну він уже представив президенту Італії Серджо Маттарелла. Нова рада міністрів представляє “Рух п’яти зірок” і Демократичну партію. Глава держави дав згоду на його формування. Очікується, що нові міністри складуть присягу в четвер, 5 вересня. Після цього уряд Італії буде вважатися чинним. Потім воно повинно буде отримати вотум довіри в обох палатах національного парламенту.
Міністром закордонних справ Конте призначив лідера “Руху п’яти зірок” Луїджі Ді Майо (в попередньому уряді він був віце-прем’єром, а також міністром економічного розвитку, праці та соціальної політики), главою МВС — Лучану Ламорджезе, яка раніше займала пост префекта Мілана і глави апарату МВС в 2013-2017 роках. Міністром економіки та фінансів став Роберто Гуальтієрі — представник Демпартії, який головує в комітеті з економічних і валютних питань Європарламенту. Новий міністр економрозвитку — Стефано Патуанеллі, а глава Міноборони країни — Лоренцо Гуеріні.
В кінці серпня Конте оголосив про намір покинути пост прем’єра республіки після заяву лідера партії “Ліга” Маттео Сальвіні, який визнав неможливим продовження роботи коаліційного уряду, сформованого “Лігою” і “Рухом п’яти зірок”. Потім почалися консультації з політичними партіями країни з приводу формування нового уряду.
Лідери “Руху п’яти зірок”, яке виступає проти “традиційних” італійських партій, неодноразово говорили раніше, що ніколи не підуть на те, щоб працювати разом з Демократичною партією.
Як писав УНН, в Італії погодили новий уряд.