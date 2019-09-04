Джузеппе Конте согласился возглавить новое правительство Италии

Состав нового кабмина он уже представил президенту Италии Серджо Маттарелле. Новый совет министров представляет “Движение пяти звезд” и Демократическую партию. Глава государства дал согласие на его формирование. Ожидается, что новые министры принесут присягу в четверг, 5 сентября. После этого правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

Министром иностранных дел Конте назначил лидера “Движения пяти звезд” Луиджи Ди Майо (в предыдущем правительстве он был вице-премьером, а также министром экономического развития, труда и социальной политики), главой МВД — Лучану Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013–2017 годах. Министром экономики и финансов стал Роберто Гуальтиери — представитель Демпартии, который председательствует в комитете по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Новый министр экономразвития — Стефано Патуанелли, а глава Минобороны страны — Лоренцо Гуэрини.

В конце августа Конте объявил о намерении покинуть пост премьера республики после заявление лидера партии “Лига” Маттео Сальвини, который счел невозможным продолжение работы коалиционного правительства, сформированного “Лигой” и “Движением пяти звезд”. Затем начались консультации с политическими партиями страны по поводу формирования нового правительства.

Лидеры “Движения пяти звезд”, которое выступает против “традиционных” итальянских партий, неоднократно говорили ранее, что никогда не пойдут на то, чтобы работать вместе с Демократической партией.

Как писал УНН, в Италии согласовали новое правительство.