Джуліані передав у Сенат і Мінфін США листи із закликом накласти санкції на українських посадовців - ЗМІ

"Наприкінці 2018 року Руді Джуліані сказав, що він доставив незвичне послання сенатору Ліндсі Грему, за словами адвоката одного з його колишніх соратників: лист, що вимагає введення санкцій стосовно низки українських урядовців, в тому числі щодо того, хто широко вважався на Заході сміливим реформатором, і іншого, який очолював компанію, в якій Хантер Байден був членом ради директорів (Burisma - ред.)", - пише видання.

Адвокат Лева Парнаса, бізнесмена з Флориди, який фігурує в українсько-американській справі, Джозеф Бонді заявив, що "Джуліані показав його клієнтові лист і сказав, що доставив його сенатору Грему". "Бонді сказав, що Джуліані також показав Парнасу другого подібного листа, адресованого Сігалу Манделькеру, який в той час був високопоставленим чиновником в міністерстві фінансів", - йдеться у статті.

Як вказано, автор листа представляє себе у листі, адресованому Манделькеру, як "громадянина США, народженого в Україні, на ім'я Майкл Гуральник (Michael Guralnik)".

За словами журналістів, у листах, які бачив Daily Beast, стверджується, що група українських політичних діячів і бізнесменів було частиною передбачуваного "організованого злочинного синдикату". У листах стверджується, що ці особи "активно брали участь у відкачування коштів, виділених американським урядом для допомоги Україні". І вони стверджують, що "передбачуваний злочинний синдикат використовував ці кошти для купівлі військових деталей з чорного ринку у російської компанії під санкціями США".

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У листах, як стверджує видання, йдеться, що "єдиний спосіб" зупинити цей синдикат - це покарати винних. "В обох листах вказані 12 осіб, а також номери телефонів деяких з них. У список включені Микола Злочевський, глава залученої до скандалу української компанії (Burisma - ред.), членом ради директорів якої був син Джо Байдена, Хантер Байден; Валерія Гонтарєва, голова Національного банку України з середини 2014 року до середини 2017 роки; і Катерина Рожкова, яка була її заступником", - пише видання.

Як пише "Голос Америки", Катерина Рожкова на прохання про коментар відповіла, що "була дуже здивована, побачивши своє ім’я в новинах". “Я вперше чую про якісь спроби лобіювання персональних санкцій проти мене. Я законослухняна громадянка і заперечую причетність до будь-яких незаконних операцій”, - сказала Катерина Рожкова.

Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.

Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. Водночас, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочевського.

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Також нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони мали бути передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР. Також раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.