Джуліані передав у Сенат і Мінфін США листи із закликом накласти санкції на українських посадовців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані наприкінці 2018-го року передав сенатору-республіканцю Ліндсі Грему та тодішньому високопосадовцю Мінфіну США Сігалу Манделкеру листи, автор яких закликав до запровадження персональних санкцій проти 12 українських високопосадовців. Про це стверджує адвокат бізнесмена Льва Парнаса, повідомляє Daily Beast, передає УНН.
"Наприкінці 2018 року Руді Джуліані сказав, що він доставив незвичне послання сенатору Ліндсі Грему, за словами адвоката одного з його колишніх соратників: лист, що вимагає введення санкцій стосовно низки українських урядовців, в тому числі щодо того, хто широко вважався на Заході сміливим реформатором, і іншого, який очолював компанію, в якій Хантер Байден був членом ради директорів (Burisma - ред.)", - пише видання.
Адвокат Лева Парнаса, бізнесмена з Флориди, який фігурує в українсько-американській справі, Джозеф Бонді заявив, що "Джуліані показав його клієнтові лист і сказав, що доставив його сенатору Грему". "Бонді сказав, що Джуліані також показав Парнасу другого подібного листа, адресованого Сігалу Манделькеру, який в той час був високопоставленим чиновником в міністерстві фінансів", - йдеться у статті.
Як вказано, автор листа представляє себе у листі, адресованому Манделькеру, як "громадянина США, народженого в Україні, на ім'я Майкл Гуральник (Michael Guralnik)".
За словами журналістів, у листах, які бачив Daily Beast, стверджується, що група українських політичних діячів і бізнесменів було частиною передбачуваного "організованого злочинного синдикату". У листах стверджується, що ці особи "активно брали участь у відкачування коштів, виділених американським урядом для допомоги Україні". І вони стверджують, що "передбачуваний злочинний синдикат використовував ці кошти для купівлі військових деталей з чорного ринку у російської компанії під санкціями США".
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У листах, як стверджує видання, йдеться, що "єдиний спосіб" зупинити цей синдикат - це покарати винних. "В обох листах вказані 12 осіб, а також номери телефонів деяких з них. У список включені Микола Злочевський, глава залученої до скандалу української компанії (Burisma - ред.), членом ради директорів якої був син Джо Байдена, Хантер Байден; Валерія Гонтарєва, голова Національного банку України з середини 2014 року до середини 2017 роки; і Катерина Рожкова, яка була її заступником", - пише видання.
Як пише "Голос Америки", Катерина Рожкова на прохання про коментар відповіла, що "була дуже здивована, побачивши своє ім’я в новинах". “Я вперше чую про якісь спроби лобіювання персональних санкцій проти мене. Я законослухняна громадянка і заперечую причетність до будь-яких незаконних операцій”, - сказала Катерина Рожкова.
Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma, яка пов'язана з ексміністром екології Миколою Злочевським.
Байдена-старшого команда чинного президента США звинувачує у просуванні інтересів сина. Водночас, заявляється, що Хантер Байден не є фігурантом розслідувань, які так чи інакше стосуються компанії Burisma і Злочевського.
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Також нагадаємо, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони мали бути передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР. Також раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.
Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов'язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.