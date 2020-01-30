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Джулиани передал в Сенат и Минфин США письма с призывом наложить санкции на украинских чиновников - СМИ

Киев • УНН

 • 25134 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в конце 2018 года передал сенатору-республиканцу Линдси Грэму и тогдашнему высокопоставленному чиновнику Минфина США Сигалу Манделкеру письма, автор которых призывал к введению персональных санкций против 12 украинских чиновников. Об этом утверждает адвокат бизнесмена Льва Парнаса, сообщает Daily Beast, передает УНН.

Джулиани передал в Сенат и Минфин США письма с призывом наложить санкции на украинских чиновников - СМИ

"В конце 2018 года Руди Джулиани сказал, что он доставил необычное послание сенатору Линдси Грэму, по словам адвоката одного из его бывших соратников: письмо, что требует введения санкций в отношении ряда украинских чиновников, в том числе о том, кто широко считался на Западе смелым реформатором, и другого, который возглавлял компанию, в которой Хантер Байден был членом совета директоров (Burisma - ред.)", - пишет издание.

Адвокат Льва Парнаса, бизнесмена из Флориды, который фигурирует в украинском-американской деле, Джозеф Бонди заявил, что "Джулиани показал его клиенту письмо и сказал, что доставил его сенатору Грэму". "Бонди сказал, что Джулиани также показал Парнасу второе подобное письмо, адресованное Сигалу Манделькеру, который в то время был высокопоставленным чиновником в министерстве финансов", - говорится в статье.

Как указано, автор письма представляет себя в письме, адресованном Манделькеру, как "гражданина США, родившегося в Украине, по имени Майкл Гуральник (Michael Guralnik)".

По словам журналистов, в письмах, которые видел Daily Beast, утверждается, что группа украинских политических деятелей и бизнесменов была частью предполагаемого "организованного преступного синдиката". В письмах утверждается, что эти лица "активно участвовали в откачке средств, выделенных американским правительством для помощи Украине". И они утверждают, что "предполагаемый преступный синдикат использовал эти средства для покупки военных деталей с черного рынка у российской компании под санкциями США".

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В письмах, как утверждает издание, говорится, что "единственный способ" остановить этот синдикат - это наказать виновных. "В обоих письмах указаны 12 человек, а также номера телефонов некоторых из них. В список включены Николай Злочевский, глава вовлеченной в скандал украинской компании (Burisma - ред.), членом совета директоров которой был сын Джо Байдена, Хантер Байден; Валерия Гонтарева, председатель Национального банка Украины с середины 2014 года до середины 2017 года, и Екатерина Рожкова, которая была ее заместителем", - пишет издание.

Как пишет "Голос Америки", Екатерина Рожкова в ответ на просьбу о комментарии сказала, что "была очень удивлена, увидев свое имя в новостях". "Я впервые слышу о каких-то попытках лоббирования персональных санкций против меня. Я законопослушная гражданка и отрицаю причастность к каким-либо незаконным операциям", - сказала Екатерина Рожкова.

Напомним, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочевского.

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Также напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они должны быть переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР. Также ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

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