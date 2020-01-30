Джулиани передал в Сенат и Минфин США письма с призывом наложить санкции на украинских чиновников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в конце 2018 года передал сенатору-республиканцу Линдси Грэму и тогдашнему высокопоставленному чиновнику Минфина США Сигалу Манделкеру письма, автор которых призывал к введению персональных санкций против 12 украинских чиновников. Об этом утверждает адвокат бизнесмена Льва Парнаса, сообщает Daily Beast, передает УНН.
"В конце 2018 года Руди Джулиани сказал, что он доставил необычное послание сенатору Линдси Грэму, по словам адвоката одного из его бывших соратников: письмо, что требует введения санкций в отношении ряда украинских чиновников, в том числе о том, кто широко считался на Западе смелым реформатором, и другого, который возглавлял компанию, в которой Хантер Байден был членом совета директоров (Burisma - ред.)", - пишет издание.
Адвокат Льва Парнаса, бизнесмена из Флориды, который фигурирует в украинском-американской деле, Джозеф Бонди заявил, что "Джулиани показал его клиенту письмо и сказал, что доставил его сенатору Грэму". "Бонди сказал, что Джулиани также показал Парнасу второе подобное письмо, адресованное Сигалу Манделькеру, который в то время был высокопоставленным чиновником в министерстве финансов", - говорится в статье.
Как указано, автор письма представляет себя в письме, адресованном Манделькеру, как "гражданина США, родившегося в Украине, по имени Майкл Гуральник (Michael Guralnik)".
По словам журналистов, в письмах, которые видел Daily Beast, утверждается, что группа украинских политических деятелей и бизнесменов была частью предполагаемого "организованного преступного синдиката". В письмах утверждается, что эти лица "активно участвовали в откачке средств, выделенных американским правительством для помощи Украине". И они утверждают, что "предполагаемый преступный синдикат использовал эти средства для покупки военных деталей с черного рынка у российской компании под санкциями США".
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В письмах, как утверждает издание, говорится, что "единственный способ" остановить этот синдикат - это наказать виновных. "В обоих письмах указаны 12 человек, а также номера телефонов некоторых из них. В список включены Николай Злочевский, глава вовлеченной в скандал украинской компании (Burisma - ред.), членом совета директоров которой был сын Джо Байдена, Хантер Байден; Валерия Гонтарева, председатель Национального банка Украины с середины 2014 года до середины 2017 года, и Екатерина Рожкова, которая была ее заместителем", - пишет издание.
Как пишет "Голос Америки", Екатерина Рожкова в ответ на просьбу о комментарии сказала, что "была очень удивлена, увидев свое имя в новостях". "Я впервые слышу о каких-то попытках лоббирования персональных санкций против меня. Я законопослушная гражданка и отрицаю причастность к каким-либо незаконным операциям", - сказала Екатерина Рожкова.
Напомним, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с экс-министром экологии Николаем Злочевским.
Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочевского.
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Также напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они должны быть переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР. Также ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.
В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.