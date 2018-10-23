Джон Болтон пояснив вихід США з угоди про ядерні озброєння

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В інтерв’ю російській газеті “Коммерсантъ” радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який у ці дні перебуває в Москві з офіційним візитом, розповів, чому американський лідер Дональд Трамп вирішив вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF), інформує УНН.

За його словами, п’ять або навіть більше років тому “США прийшли до висновку, що Росія допускає суттєві порушення договору про INF, залучена у виробництво і розгортання ракет, які не відповідають умовам угоди”.

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“Адміністрація Обами закликала Росію повернутися до виконання своїх зобов’язань. Адміністрація Трампа закликала до цього ж. Але виходячи із російських заяв стало ясно, що вони (влада РФ — прим. УНН) взагалі не вважають, що якесь порушення мало місце. І сьогодні в ході переговорів мої російські співрозмовники дуже чітко висловили свою позицію — що це не Росія порушує Договір про INF, а США”, — заявив Джон Болтон.

Він додав, що в США не думають, що “вихід з угоди — це те, що створює проблему”. “Ми думаємо, те, що робить Росія, порушуючи Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності — ось це проблема”, — сказав радник президента США.

Крім того, він заявив, що тільки дві країни у світі пов’язані даним договором — Росія і США. “Одна з цих країн порушує угоду. Таким чином, є тільки одна країна в світі, пов’язана умовами документа — США. І це неприйнятно”, — заявив Болтон.

Як раніше інформував УНН, радник американського президента з національної безпеки пробуде в Москві з 21 по 23 жовтня. 22 жовтня він провів переговори із секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. 23 жовтня Болтон планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

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