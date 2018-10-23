Джон Болтон пояснил выход США из договора о ядерных вооружениях

По его словам, пять или даже больше лет назад “США пришли к выводу, что Россия допускает существенные нарушения договора INF, вовлечена в производство и развертывание ракет, которые не соответствуют условиям соглашения”.

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“Администрация Обамы призвала Россию вернуться к выполнению своих обязательств. Администрация Трампа призвала к этому же. Но исходя из российских заявлений стало ясно, что они (власти РФ — прим. УНН) вообще не считают, что какое-то нарушение имело место. И сегодня в ходе переговоров мои российские собеседники очень чётко выразили свою позицию — это не Россия нарушает Договор о INF, а США”, — заявил Джон Болтон.

Он добавил, что в США не думают, что “выход из соглашения — это то, что создает проблему”. “Мы думаем, то, что делает Россия, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — вот это проблема”, — сказал советник президента США.

Кроме того, он заявил, что только две страны в мире связаны данным договором — Россия и США. "Одна из этих стран нарушает соглашение. Таким образом, есть только одна страна в мире, связанная условиями документа — США. И это неприемлемо",— заявил господин Болтон.

Как ранее информировал УНН, советник американского президента по национальной безопасности пробудет в Москве с 21 по 23 октября. 22 октября он провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым. 23 октября Болтон планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.