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Джапарова обговорила з послом Великої Британії створення "Кримської платформи"

Джапарова обговорила з послом Великої Британії створення "Кримської платформи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Створення формалізованого міжнародного майданчика, "Кримської платформи", покликане якісно посилити міжнародний вимір роботи на кримському напрямі. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустріч з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Створення формалізованого міжнародного майданчика покликане якісно посилити міжнародний вимір роботи на кримському напрямі", - зазначила Джапарова.

Ініціатива, з її слів, має посилити актуальність кримського питання для міжнародної спільноти.

"Еміне Джапарова детально ознайомила співрозмовницю із системними порушеннями Росією міжнародного права на тимчасово окупованому півострові та наголосила на важливості створення спеціалізованого міжнародного формату, "Кримської платформи", покликаного систематизувати координацію міжнародних заходів на вищому та інших політичних рівнях", - вказано у повідомленні.

Своєю чергою, Сіммонс запевнила у незмінності позиції Лондону, яка полягає у необхідності повернення Росією Криму, та висловила готовність і надалі спільно діяти разом з Україною у цьому напрямі, йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що дипломатки високо оцінили проекти з розвитку жіночого лідерства, які наразі реалізуються МЗС та Дипломатичною академією України. Також вони погодилися із необхідністю їх розвивати.

"Окрема увага була приділена проектам публічної дипломатії, які розроблені МЗС з метою подолання гібридних загроз. Сторони також обговорили широкий спектр двосторонніх питань, підтвердивши зацікавленість у найшвидшому підписанні Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, а також перспективи проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами двох країн", - проінформували у міністерстві.

Джапарова, свою чергою, подякувала за політичну та практичну підтримку України з боку Великої Британії та висловила сподівання на подальшу плідну взаємодію сторін у протистоянні російській агресивній поведінці, додали у МЗС.

Нагадаємо, Україна підготувала Стратегію деокупації Криму, проте на сьогодні вона не є публічною.

Також нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна збирає коаліцію держав для роботи над деокупацією Криму. Україна бачить учасниками майданчики по деокупації Криму Сполучені Штати, Великобританію, а також Європейський Союз як структурну одиницю.

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