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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 98455 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105462 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Джапарова обсудила с послом Великобритании создание "Крымской платформы"

Джапарова обсудила с послом Великобритании создание "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Создание формализованной международной площадки, "Крымской платформы", призвано качественно усилить международное измерение работы на крымском направлении. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Создание формализованной международной площадки призвано качественно усилить международное измерение работы на крымском направлении", - отметила Джапарова.

Инициатива, по ее словам, должна усилить актуальность крымского вопроса для международного сообщества.

"Эмине Джапарова подробно ознакомила собеседницу с системными нарушениями Россией международного права на временно оккупированном полуострове и подчеркнула важность создания специализированного международного формата, "Крымской платформы", призванного систематизировать координацию международных мероприятий на высшем и других политических уровнях", - указано в сообщении.

В свою очередь, Симмонс заверила в неизменности позиции Лондона, которая заключается в необходимости возвращения Россией Крыма, и выразила готовность и в дальнейшем совместно действовать вместе с Украиной в этом направлении, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что дипломатки высоко оценили проекты по развитию женского лидерства, которые сейчас реализуются МИД и Дипломатической академией Украины. Также они согласились с необходимостью их развивать.

"Особое внимание было уделено проектам публичной дипломатии, которые разработаны МИД с целью преодоления гибридных угроз. Стороны также обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, подтвердив заинтересованность в скорейшем подписании Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, а также перспективы проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран", - проинформировали в министерстве.

Джапарова, свою очередь, поблагодарила за политическую и практическую поддержку Украины со стороны Великобритании и выразила надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие сторон в противостоянии российскому агрессивному поведению, добавили в МИД.

Напомним, Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, однако сегодня она не является публичной.

Также напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина собирает коалицию государств для работы над деоккупацией Крыму. Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыма Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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