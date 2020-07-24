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Україна розробила стратегію деокупації Криму — МЗС

Україна розробила стратегію деокупації Криму — МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Україна підготувала Стратегію деокупації Криму, проте на сьогодні вона не є публічною. Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в ефірі телеканалу "ДІМ", передає УНН.

"Стратегічно ми розробили документ "Стратегія деокупації Криму". Він не є публічним на цей момент, тому що ми вважаємо, що в таких питаннях повинні бути документи більш широкого масштабу, і це тільки частина великої стратегії деокупації. І ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її представити", - повідомила Джапарова.

Вона також зазначила, що зусилля МЗС у цьому питанні будуть спрямовані на створення формалізованого майданчику, присвяченого Криму. За її словами, концепція такої платформи вже готова, її має затвердити Президент.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна збирає коаліцію держав для роботи над деокупацією Криму. Україна бачить учасниками майданчики по деокупації Криму Сполучені Штати, Великобританію, а також Європейський Союз як структурну одиницю.

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