Украина разработала стратегию деоккупации Крыма — МИД

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103168 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112524 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117411 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151240 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116886 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142073 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104387 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102852 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105117 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102300 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разработала стратегию деоккупации Крыма — МИД

Украина разработала стратегию деоккупации Крыма — МИД

Киев  •  УНН

 • 18693 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, однако на сегодня она не является публичной. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала "ДОМ", передает УНН.

"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деокупации Крыма". Он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба, и это только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сообщила Джапарова.

Она также отметила, что усилия МИД в этом вопросе будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму. По ее словам, концепция такой платформы уже готова, ее должен утвердить Президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина собирает коалицию государств для работы над деоккупацией Крыма. Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыма Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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