Дисбаланс експорту й імпорту в Україні вперше досяг 30 млрд доларів. Що буде з курсом

В Україні склався значний дисбаланс між експортом та імпортом, для вирівнювання якого Національний банк обрав стратегію мʼякої девальвації гривні. Тому різких стрибків валютного курсу очікувати не варто. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Гетьман.

Нам щороку надходить 30-35-40 млрд дол. допомоги і цього більш ніж достатньо для того, щоб виходити на міжбанк і згладжувати будь-які коливання. Тож ніяких неочікуваних стрибків і розраховувати на це не варто - зазначив Гетьман.

Він зазначив, що через те, що валютний курс перебуває не у вільному плаванні, а в керованій гнучкості, Нацбанк буде намагатися дотримуватись ціни долара, закладеної у державному бюджеті – 42 гривні за 1 долар. А тому не виключено, що в кінці року ціна американської валюти буде у цьому діапазоні.

Водночас експерт наголосив, що є кілька чинників, які впливають на валютний ринок.

Які чинники впливають? Головний - це НБУ, всі інші чинники просто дрібнота у порівнянні з НБУ, який виходить на міжбанк і, в принципі, згладжує всі коливання - може змінити тренди в той чи інший бік просто за один день - пояснив Гетьман.

Економічний експерт додав, що регулятор розуміє поточну ситуацію, й що в країні склався великий дисбаланс між експортом і імпортом, торговий баланс глибоко відʼємний. На думку Гетьмана, Нацбанк обрав стратегію поступової, повільної і дуже мʼякої девальвації гривні, для того щоб відновити баланс між експортом та імпортом.

В нас він (дисбаланс – ред.) сягнув значних цифр - розрив річний складає близько 30 млрд дол, такого раніше не було ніколи. Тому поступова девальвація буде сприяти нарощуванню експорту, зменшувати потроху імпорт і намагатися досягати такого балансу - пояснив експерт.

Ще одним значним фактором, що впливає на валютний ринок, за словами Гетьмана, є міжнародна допомога. Якщо вона буде в достатніх обсягах, так як заплановано на цей рік, то ніяких неочікуваних стрибків, за його прогнозами, не буде.

Додамо

Раніше співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка в ексклюзивному інтервʼю УНН не виключила, що до кінця року ціна за долар може вирости до 44 гривень. За її словами, основні фактори, що впливають на валютний ринок – це зовнішньоекономічна, політична і військова ситуація в нашій країні. Крім того, валютний курс багато в чому залежатиме від можливості українських виробників експортувати свої товари.

Нагадаємо

Сосєдка раніше відзначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів і чиновників. Одна зі стратегій розвитку системи полягає в концентрації банківського капіталу і приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни і трендів, які в ній культивуються". Тому зараз серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих і єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

В цілому, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо при реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання стосуються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів і способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.