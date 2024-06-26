Дисбаланс экспорта и импорта в Украине впервые достиг 30 млрд долларов. Что будет с курсом

В Украине сложился значительный дисбаланс между экспортом и импортом, для выравнивания которого Национальный банк выбрал стратегию мягкой девальвации гривны. Поэтому резких скачков валютного курса ожидать не стоит. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Гетьман.

Нам ежегодно поступает 30-35-40 млрд долл. помощи и этого более чем достаточно для того, чтобы выходить на межбанк и сглаживать любые колебания. Так что никаких неожиданных прыжков и рассчитывать на это не стоит - отметил Гетман.

Он отметил, что из-за того, что валютный курс находится не в свободном плавании, а в управляемой гибкости, Нацбанк будет стараться придерживаться цены доллара, заложенной в Государственном бюджете - 42 гривны за 1 доллар. А потому не исключено, что в конце года цена американской валюты будет в этом диапазоне.

В то же время эксперт отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на валютный рынок.

Какие факторы влияют? Главный - это НБУ, все остальные факторы просто мелочь по сравнению с НБУ, который выходит на межбанк и, в принципе, сглаживает все колебания - может изменить тренды в ту или иную сторону просто за один день - пояснил Гетман.

Экономический эксперт добавил, что регулятор понимает текущую ситуацию, и что в стране сложился большой дисбаланс между экспортом и импортом, торговый баланс глубоко отрицательный. По мнению гетмана, Нацбанк выбрал стратегию постепенной, медленной и очень мягкой девальвации гривны, для того чтобы восстановить баланс между экспортом и импортом.

У нас он (дисбаланс – ред.) достиг значительных цифр - разрыв годовой составляет около 30 млрд долл, такого раньше не было никогда. Тему постепенная девальвация будет способствовать наращиванию экспорта, уменьшать понемногу импорт и пытаться достигать такого баланса - пояснил эксперт.

Еще одним значительным фактором, влияющим на валютный рынок, по словам гетмана, является международная помощь. Если она будет в достаточных объемах, так как запланировано на этот год, то никаких неожиданных скачков, по его прогнозам, не будет.

Добавим

Ранее соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН не исключила, что до конца года цена за доллар может вырасти до 44 гривен. по ее словам, основные факторы, влияющие на валютный рынок – это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. Кроме того, валютный курс во многом будет зависеть от возможности украинских производителей экспортировать свои товары.

Напомним

Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является совершенно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.