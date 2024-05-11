"Директору" окупаційного херсонського СІЗО повідомили підозру за примусове вивезення понад 150 засуджених
Київ • УНН
46-річний чоловік з Миколаївської області, якого російська окупаційна влада призначила "директором" херсонського СІЗО, підозрюється у тому, що примусово перевів і депортував понад 150 засуджених до росії та на окуповані території.
"Директору" окупаційного "слідчого ізолятора", який підозрюється у тому, що примусово перемістив та депортував із Херсонщини понад 150 засуджених, повідомили про підозру, повідомили у Нацполіції у суботу, пише УНН.
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Поліцейські з’ясували, що у травні 2022 року на базі державної установи "Херсонський слідчий ізолятор" російська окупаційна владою створила незаконну установу "слідчий ізолятор №1". Її "директором" призначили 46-річного уродженця Миколаївської області.
"Під час окупації міста він носив формений одяг та спорядження збройних формувань рф і повідомляв ув’язненим, що він є новим "керівником" установи", - вказали у поліції.
За даними поліції, у жовтні 2022 року, напередодні звільнення правобережжя Херсонщини, фігурант отримав наказ від окупаційного керівництва на примусове переміщення засуджених осіб із обласного центру на Лівобережжя. "Підозрюваний та його підлеглі на "спеціальних автомобілях" для перевезення ув’язнених примусово та всупереч волі перемістили більше ніж 150 засуджених з установи "слідчий ізолятор №1" до "Голопристанської виправної колонії № 7". Пізніше п’ятьох осіб без їх згоди перевезли до установ виконання покарань російської федерації та тимчасово окупованих населених пунктів України", - вказали у поліції.
Нині зловмиснику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. А саме – жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, а також віддання наказу про вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
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