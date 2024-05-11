"Директору" оккупационного херсонского СИЗО сообщили подозрение за принудительный вывоз более 150 осужденных

"Директору" оккупационного "следственного изолятора", который подозревается в том, что принудительно переместил и депортировал из Херсонской области более 150 осужденных, сообщили о подозрении, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Детали

Полицейские выяснили, что в мае 2022 года на базе государственного учреждения "Херсонский следственный изолятор" российские оккупационные власти создали незаконное учреждение "следственный изолятор №1". Его "директором" назначили 46-летнего уроженца Николаевской области.

"Во время оккупации города он носил форменную одежду и снаряжение вооруженных формирований рф и сообщал заключенным, что он является новым "руководителем" учреждения", - указали в полиции.

По данным полиции, в октябре 2022 года, накануне освобождения правобережья Херсонщины, фигурант получил приказ от оккупационного руководства на принудительное перемещение осужденных из областного центра на Левобережье. "Подозреваемый и его подчиненные на "специальных автомобилях" для перевозки заключенных принудительно и вопреки воле переместили более 150 осужденных из учреждения "следственный изолятор №1" в "Голопристанскую исправительную колонию № 7". Позже пять человек без их согласия перевезли в учреждения исполнения наказаний российской федерации и временно оккупированных населенных пунктов Украины", - указали в полиции.

Сейчас злоумышленнику заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. А именно - жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, а также отдача приказа о совершении таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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