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Директора київського меблевого цеху судитимуть за травмування студента-вантажника, який працював без оформлення

Київ • УНН

 • 14743 перегляди

19-річний студент отримав травму, працюючи вантажником без оформлення в меблевому цеху Києва. Директора підприємства судитимуть за порушення вимог охорони праці, що призвело до шкоди здоров'ю працівника.

Судитимуть керівника меблевого цеху, в якому травмувався 19-річний студент. Про це повідомила Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора одного з меблевих підприємств Києва, в якому 19-річний студент працював вантажником без оформлення та отримав травму. Директора судитимуть за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, яке заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 271 КК України).

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Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річного студента одного з київських університетів без укладання з ним договору про працю, без проведення інструктажів та без здійснення належного контролю за працівником допустили до роботи у меблевому цеху. Хлопець підпрацьовував вантажником.

Під час виконання розвантажувальних робіт мдф-плита впала йому на ногу, у зв’язку з чим працівник отримав переломи правої гомілки, що належить до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.

Наразі обвинувальний акт щодо директора меблевого підприємства скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП

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