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Директора киевского мебельного цеха будут судить за травмирование студента-грузчика, который работал без оформления

Директора киевского мебельного цеха будут судить за травмирование студента-грузчика, который работал без оформления

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 15:37  •  2825 просмотра

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19-летний студент получил травму, работая грузчиком без оформления в мебельном цехе Киева. Директора предприятия будут судить за нарушение требований охраны труда, что привело к вреду здоровью работника.

Будут судить руководителя мебельного цеха, в котором травмировался 19-летний студент. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из мебельных предприятий Киева, в котором 19-летний студент работал грузчиком без оформления и получил травму. Директора будут судить за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, которое причинило вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 271 УК Украины).

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Досудебным расследованием установлено, что 19-летнего студента одного из киевских университетов без заключения с ним договора о труде, без проведения инструктажей и без осуществления надлежащего контроля за работником допустили к работе в мебельном цехе. Парень подрабатывал грузчиком.

Во время выполнения разгрузочных работ мдф-плита упала ему на ногу, в связи с чем работник получил переломы правой голени, что относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.

Сейчас обвинительный акт в отношении директора мебельного предприятия направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы до двух лет.

Напомним

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В Днепре разоблачили группу злоумышленников, державших в трудовом рабстве полсотни человек11 января 2024, 13:00 • 20771 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП