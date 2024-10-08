Директора киевского мебельного цеха будут судить за травмирование студента-грузчика, который работал без оформления
Киев • УНН
19-летний студент получил травму, работая грузчиком без оформления в мебельном цехе Киева. Директора предприятия будут судить за нарушение требований охраны труда, что привело к вреду здоровью работника.
Будут судить руководителя мебельного цеха, в котором травмировался 19-летний студент. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из мебельных предприятий Киева, в котором 19-летний студент работал грузчиком без оформления и получил травму. Директора будут судить за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, которое причинило вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 271 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 19-летнего студента одного из киевских университетов без заключения с ним договора о труде, без проведения инструктажей и без осуществления надлежащего контроля за работником допустили к работе в мебельном цехе. Парень подрабатывал грузчиком.
Во время выполнения разгрузочных работ мдф-плита упала ему на ногу, в связи с чем работник получил переломы правой голени, что относится к телесным повреждениям средней степени тяжести.
Сейчас обвинительный акт в отношении директора мебельного предприятия направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы до двух лет.
Напомним
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