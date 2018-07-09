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Двоє людей загинули під час нападу на пост поліції у Саудівській Аравії

Двоє людей загинули під час нападу на пост поліції у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 8778 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Троє терористів вчинили збройний напад на поліцейський пост у Саудівській Аравії, у результаті чого загинули дві людини, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Бойовики відкрили вогонь по контрольно-пропускному пункту поліції у місті Бурайда, який розташований в окрузі Ель-Касім на північ від Ер-Ріяда. У свою чергу співробітники сил безпеки Саудівської Аравії відкрили вогонь у відповідь. У результаті інциденту загинув співробітник силових структур, а також громадянин Бангладеш, який проживав на території Саудівської Аравії.

Силовики знищили двох нападників, третій був поранений і затриманий. У даний час саудівський Міністерство внутрішніх справ розслідує обставини події. Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване шиїтське угруповання — утримує значну частину території Ємену, включаючи столицю. За останні кілька місяців вони випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. Громадянська війна, яка вже 3 роки триває у Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією.

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