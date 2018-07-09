Два человека погибли при нападении на пост полиции в Саудовской Аравии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51637 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127327 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134685 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170500 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141525 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130484 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182282 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118343 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Два человека погибли при нападении на пост полиции в Саудовской Аравии

Два человека погибли при нападении на пост полиции в Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 8778 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Трое террористов совершили вооруженное нападение на полицейский пост в Саудовской Аравии, в результате чего погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту полиции в городе Бурайда, который расположен в округе Эль-Касим к северу от Эр-Рияда. В свою очередь сотрудники сил безопасности Саудовской Аравии открыли огонь. В результате инцидента погиб сотрудник силовых структур, а также гражданин Бангладеш, который проживал на территории Саудовской Аравии.

Силовики уничтожили двух нападавших, третий был ранен и задержан. В настоящее время саудовский Министерство внутренних дел расследует обстоятельства происшествия. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, хуситы - контролируемое из Ирана военизированное шиитское группировки - удерживает значительную часть территории Йемена, включая столицу. За последние несколько месяцев они выпустили серию ракет по территории Саудовской Аравии. Гражданская война, которая уже 3 года проходит в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией.

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