Два человека погибли при нападении на пост полиции в Саудовской Аравии

Боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту полиции в городе Бурайда, который расположен в округе Эль-Касим к северу от Эр-Рияда. В свою очередь сотрудники сил безопасности Саудовской Аравии открыли огонь. В результате инцидента погиб сотрудник силовых структур, а также гражданин Бангладеш, который проживал на территории Саудовской Аравии.

Силовики уничтожили двух нападавших, третий был ранен и задержан. В настоящее время саудовский Министерство внутренних дел расследует обстоятельства происшествия. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, хуситы - контролируемое из Ирана военизированное шиитское группировки - удерживает значительную часть территории Йемена, включая столицу. За последние несколько месяцев они выпустили серию ракет по территории Саудовской Аравии. Гражданская война, которая уже 3 года проходит в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией.