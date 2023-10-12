Двоє людей постраждали через ворожу атаку "шахедів" на Харківщину, ще двоє - внаслідок обстрілів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська напередодні ввечері атакували "шахедами" Харківщину та обласний центр. Двоє людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства, сталися пожежі, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Цієї ночі близько 23:30, ворог завдав удару, попередньо БПЛА "шахед", по Індустріальному району Харкова. Зазнав поранення 57-річний чоловік. До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес.
Як повідомляється, внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.
Крім того, вчора ввечері, близько 22:45, ворог вдарив попередньо «шахедами» по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Пошкоджені цивільні підприємства, сталися пожежі. Без постраждалих.
Також близько опівночі окупанти обстріляли с. Ківшарівка Куп’янського району. Артилерійський снаряд влучив між під'їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі. У смт Куп’янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років.
Також під ударами окупантів були: с. Лук'янці Харківського району, м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївсього району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
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