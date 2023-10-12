Двоє людей постраждали через ворожу атаку "шахедів" на Харківщину, ще двоє - внаслідок обстрілів рф

ukru
29 березня, 17:57 • 153718 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 191195 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 173533 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 210978 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 183568 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 156301 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 160590 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151378 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 430915 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173341 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
48 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 102615 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 106504 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 105953 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 59412 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 94438 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 282493 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 430905 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 479195 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 484226 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 390619 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 59412 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 191133 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 144341 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 137682 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 110805 перегляди
Актуальне
Двоє людей постраждали через ворожу атаку "шахедів" на Харківщину, ще двоє - внаслідок обстрілів рф

Двоє людей постраждали через ворожу атаку "шахедів" на Харківщину, ще двоє - внаслідок обстрілів рф

Київ • УНН

 • 331166 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська напередодні ввечері атакували "шахедами" Харківщину та обласний центр. Двоє людей постраждали. Пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства, сталися пожежі, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Цієї ночі близько 23:30, ворог завдав удару, попередньо БПЛА "шахед", по Індустріальному району Харкова. Зазнав поранення 57-річний чоловік. До медиків за допомогою також звернулась жінка через гостру реакцію на стрес.

Як повідомляється, внаслідок удару пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.

Крім того, вчора ввечері, близько 22:45, ворог вдарив попередньо «шахедами» по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Пошкоджені цивільні підприємства, сталися пожежі. Без постраждалих.

Також близько опівночі окупанти обстріляли с. Ківшарівка Куп’янського району. Артилерійський снаряд влучив між під'їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі. У смт Куп’янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Також під ударами окупантів були: с. Лук'янці Харківського району, м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївсього району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв удару рф у селі Гроза зросла до 55 і може збільшитися - прокуратура

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78