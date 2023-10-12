Два человека пострадали из-за вражеской атаки "шахедов" на Харьковщину, еще двое - в результате обстрелов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска накануне вечером атаковали "шахедами" Харьковскую область и областной центр. Два человека пострадали. Повреждены жилые дома, гражданские предприятия, произошли пожары, сообщил в четверг председатель Харьковской ОвА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Этой ночью около 23:30, враг нанес удар, предварительно БПЛА "шахед", по Индустриальному району Харькова. Получил ранения 57-летний мужчина. К медикам за помощью также обратилась женщина из-за острой реакции на стресс.
Как сообщается, в результате удара повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар.
Кроме того, вчера вечером, около 22:45, враг ударил предварительно «шахедами» по селам Буды, Бабаи и Подворки Харьковского района. Повреждены гражданские предприятия, произошли пожары. Без пострадавших.
Также около полуночи оккупанты обстреляли с. Ковшаровка Куп’янского района. Артиллерийский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрелов Купянска повреждены частный дом, здания гражданского предприятия, произошли пожары. В пгт Купянск-Узловой обстрелом поврежден частный дом. Получили ранения и были госпитализированы 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.
Также под ударами оккупантов были: с. Лукьянцы Харьковского района, г. Волчанск и с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
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