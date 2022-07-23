Двоє американців загинули на сході України - Держдеп

Цитата

«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донеччині в Україні. Ми на зв'язку з сім'ями та надаємо всю можливу консульську допомогу», - заявив представник Держдепартаменту.

Доповнення

В Україні під час боїв із російськими окупантами загинув громадянин США Стівен Забельскі.

Раніше на війні загинув американець Віллі Джозеф Кансел.

Посольство США знову закликало американців негайно залишити Україну.