Двоє американців загинули на сході України - Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Двоє американців, які воювали за Україну, загинули на Донбасі. Про це повідомив представник Держдепартаменту США телеканалу ABC News, пише УНН.
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«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донеччині в Україні. Ми на зв'язку з сім'ями та надаємо всю можливу консульську допомогу», - заявив представник Держдепартаменту.
Доповнення
В Україні під час боїв із російськими окупантами загинув громадянин США Стівен Забельскі.
Раніше на війні загинув американець Віллі Джозеф Кансел.
Посольство США знову закликало американців негайно залишити Україну.