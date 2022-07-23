Два американца погибли на востоке Украины - Госдеп

Цитата

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донецкой области в Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - заявил представитель Госдепартамента.

Дополнение

В Украине во время боев с российскими оккупантами погиб гражданин США Стивен Забельски.

Ранее на войне погиб американец Вилли Джозеф Кансел.

Посольство США снова призвало американцев немедленно покинуть Украину.