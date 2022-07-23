Два американца погибли на востоке Украины - Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Двое американцев, воевавших за Украину, погибли на Донбассе. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США телеканалу ABC News, пишет УНН.
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"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донецкой области в Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - заявил представитель Госдепартамента.
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В Украине во время боев с российскими оккупантами погиб гражданин США Стивен Забельски.
Ранее на войне погиб американец Вилли Джозеф Кансел.
Посольство США снова призвало американцев немедленно покинуть Украину.