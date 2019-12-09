Двостороння зустріч Путіна і Зеленського: з'явились подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський завершили окрему двосторонню зустріч із участю членів делегації, яка пройшла на полях самміта "нормандської четверки" і тривала близько години, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Президенти Росії і України також провели зустріч у форматі "один на один". За інформацією Єлисейського палацу, переговори тривали близько 5 -10 хвилин.
Лідери країн "нормандської четвірки" (Росія, Франція, ФРН, Україна) продовжили спілкування за робочою вечерею в Єлисейському палаці.
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Засідання саміту в "нормандському форматі" почалося в Парижі ввечері в понеділок і тривало понад дві години. Президент РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський проводили переговори в залі Мюрата Єлисейського палацу. Після цього відбулася двостороння бесіда лідерів Росії і України, що стала їх першим особистим контактом.
Очікується, що після робочої вечері учасники саміту дадуть спільну пресконференцію.