Двусторонняя встреча Путина и Зеленского: появились подробности

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5-10 минут.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

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Заседание саммита в "нормандском формате" началось в Париже вечером в понедельник и продолжалось более 2 часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. После этого состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшей их первым личным контактом.

Ожидается, что после рабочего ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.