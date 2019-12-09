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Офіс Президента: переговори у форматі "четвірки" у Парижі продовжуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наразі у Парижі переговори знову повернулися до формату “четвірки” у рамках робочої вечері. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу Президента, передає УНН.

“Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася. Наразі переговори знову повернулися до формату „четвірки“ у рамках робочої вечері”, — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, у Парижі завершилась перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

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