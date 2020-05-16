Двом посадовцям Одеської митниці повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом митниками Одеської митниці за організацію корупційної схеми при проведенні додаткового огляду вантажів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста – начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби. Митники підозрюються у одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що посадовці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється.
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"Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 300 доларів США. Рішенням Печерського районного суму міста Києва підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації корупційної схеми.
Нагадаємо, на одеській митниці провели обшуки: начальника поста Іллічівськ спіймали на хабарі.