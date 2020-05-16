Двом посадовцям Одеської митниці повідомлено про підозру

"Слідчі Головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру в.о. начальника відділу митного оформлення одного з митних постів та в.о. заступника начальника митного поста – начальника одного із відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби. Митники підозрюються у одержанні неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовці вимагали та систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється.

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"Слідчі ДБР затримали одного з підозрюваних під час одержання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 300 доларів США. Рішенням Печерського районного суму міста Києва підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації корупційної схеми.

Нагадаємо, на одеській митниці провели обшуки: начальника поста Іллічівськ спіймали на хабарі.