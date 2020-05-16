Двум чиновникам Одесской таможни сообщено о подозрении

"Следователи Главного следственного управления ГБР сообщили о подозрении и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста - начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы. Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды должностными лицами по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растаможивается.

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"Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части неправомерной выгоды в сумме 1300 долларов США. Решением Печерского районного сумму Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации коррупционной схемы.

Напомним, в одесской таможни провели обыски: начальника поста Ильичевск поймали на взятке.