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СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації корупційної схеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Служба безпеки України підозрює начальників відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ" в організації масштабної корупційної схеми при розмитненні товарів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації корупційної схеми

"Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ". Перший з них вимагав 100 доларів США з кожного контейнеру за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилась до списку і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що надалі вже посадовець посту "Чорноморськ" створював комерсантам штучні перешкоди при розмитненні товарів через затягування їх оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах.

"За інформацією спецслужби вартість "платежу" складала від 200 до 4000 доларів, частина грошей передавалась безпосередньо керівництву Одеської митниці.

Також у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 доларів.

"Правоохоронці затримали начальника відділу митного посту "Чорноморськ", згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1,3 тисячі доларів США.

"Наразі тривають слідчі дії за за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряється причетність до оборудки інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, затримано в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, митники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод.

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