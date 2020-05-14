СБУ подозревает руководство Одесской таможни в организации коррупционной схемы

"Оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем уже чиновник поста "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров из-за затягивания их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах.

"По информации спецслужбы стоимость "платежи" составляли от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

Также в рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы 800 долларов.

"Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск", согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 1,3 тысячи долларов США.

"Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

Напомним, задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы во время получения неправомерной выгоды. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, таможенники систематически требовали и получали "вознаграждение" за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий.