Двоє жителів Херсона отримали поранення в результаті російського обстрілу
Київ • УНН
Двоє чоловіків були поранені в результаті ворожого обстрілу міста Херсона, в даний час вони знаходяться в стані середньої тяжкості.
Унаслідок ворожого обстрілу міста Херсон було поранено 2 чоловіків. Кожен нині перебуває у середньому стані тяжкості. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
На цю годину двоє жителів Херсонської міської територіальної громади мають поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ
За інформацією, близько 15.00 у Дніпровському районі Херсона під ворожий удар потрапили 2 містянина. Відтак, чоловік 1986 року народження отримав мінно-вибухову травму і поранення правого ока, а чоловік 1980 року народження – вибухову травму та уламкове поранення лівої лопаткової ділянки.
Зараз постраждалі знаходяться у середньому стані тяжкості. Їм була надана необхідна медична допомога.
Через ворожий обстріл Херсон залишився без світла20.06.24, 12:50 • 21857 переглядiв