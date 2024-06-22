В результате вражеского обстрела города Херсон было ранено 2 мужчин. Каждый сейчас находится в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

На этот час двое жителей Херсонской городской территориальной общины имеют ранения в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск - проинформировал Роман Мрочко.

По информации, около 15.00 в Днепровском районе Херсона под вражеский удар попали 2 горожанина. Следовательно, мужчина 1986 года рождения получил минно-взрывную травму и ранение правого глаза, а мужчина 1980 года рождения – взрывную травму и осколочное ранение левой лопаточной области.

Сейчас пострадавшие находятся в среднем состоянии тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

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