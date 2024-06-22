Двое мужчин были ранены в результате вражеского обстрела города Херсона, в настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести.
В результате вражеского обстрела города Херсон было ранено 2 мужчин. Каждый сейчас находится в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
На этот час двое жителей Херсонской городской территориальной общины имеют ранения в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск
По информации, около 15.00 в Днепровском районе Херсона под вражеский удар попали 2 горожанина. Следовательно, мужчина 1986 года рождения получил минно-взрывную травму и ранение правого глаза, а мужчина 1980 года рождения – взрывную травму и осколочное ранение левой лопаточной области.
Сейчас пострадавшие находятся в среднем состоянии тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
Из-за вражеского обстрела Херсон остался без света20 июня 2024, 09:50 • 20705 просмотров