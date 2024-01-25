Дводержавне рішення між Ізраїлем і Палестиною: майже всі демократи в Сенаті США визнають Палестину

Усі представники Демократичної партії США у Сенаті, крім двох, підтримують створення палестинської держави як частину пакету національної безпеки, який включає військову допомогу Ізраїлю.

Про це передає УНН із посиланням на американське видання Axios.

Деталі

49 із 51 демократа в Сенаті підписали двосторінкову поправку яка буде внесена до додатку до національної безпеки. У документі підтверджується, що про "підтримку всеосяжного вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом переговорів, яке призведе до створення двох держав, в яких ізраїльтяни та палестинці живуть пліч-о-пліч у мирі".

Як зазначає видання Axios, співавтори цього документу охоплюють ідеологічний спектр Демократичної фракції Сенату – від гучного критика Ізраїлю сенатора Берні Сандерса (I-Vt.) до архіцентристів, таких як сенатор Кірстен Сінема (I-Arizon).

Лише двоє демократів не підписали: сенатор-центрист Джо Манчін (D-W.Va.) і сенатор Джон Феттерман (D-Pa.).

Також важливо зазначити, що за словами сенатора Брайана Шатца (D-Гаваї), рішення про дві держави навряд чи є безперечним для республіканців. Але Щатц зазначив, що він не блокуватиме пакет національної безпеки, якщо його поправка не отримає голосування.

У свою чергу ті демократи, які критикували військові дії Ізраїлю, наразі планують внести численні поправки до законопроекту про національну безпеку, спрямовані на збереження прав людини в регіоні.

Слід згадати, що у ЄС на цьому тижні було запропонувано міжнародну підготовчу конференцію для сприяння створенню палестинської держави, - у понеділок її представив глава європейської зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Експерти вважають, що вищезазначені заяви – явний докір нещодавнім коментарям прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, які заперечує ідею палестинської державності. Незважаючи на міжнародний тиск, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив свою відмову від створення палестинської держави з міркувань безпеки.

Довідка

Рішення про створення двох держав народилося з планом поділу ООН у 1947 році, але визнані кордони були визначені після закінчення першої арабо-ізраїльської війни.

На думку аналітиків, рішення про створення двох держав є єдиною життєздатною альтернативою для тривалого миру. Ізраїлю дуже важко знищити ХАМАС у Газі. І навіть якби йому це вдалося, це не поклало б край палестинському опору. Тель-Авів також не має післявоєнного плану передачі влади в Газі.

Нагадаємо

Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в Газі, що стане найдовшою пропозицією, яку він робив Хамасу, в обмін на звільнення всіх заручників, йдеться у повідомленні Axios. Пропозиція надійшла на тлі зусиль єгипетських, катарських і американських посередників, які намагаються домовитися про угоду.

Трамп і Байден виграли праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі