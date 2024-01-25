Двугосударственное решение между Израилем и Палестиной: почти все демократы в Сенате США признают Палестину

Все представители Демократической партии США в Сенате, кроме двух, поддерживают создание палестинского государства как часть пакета национальной безопасности, который включает военную помощь Израилю.

Об этом передает УНН со ссылкой на американское издание Axios.

Детали

49 из 51 демократа в Сенате подписали двухстраничную поправку которая будет внесена в приложение к национальной безопасности. В документе подтверждается, что о "поддержке всеобъемлющего решения израильско-палестинского конфликта путем переговоров, которое приведет к созданию двух государств, в которых израильтяне и палестинцы живут бок о бок в мире".

Как отмечает издание Axios, соавторы этого документа охватывают идеологический спектр Демократической фракции Сената - от громкого критика Израиля сенатора Берни Сандерса (I-Vt.) до архицентристов, таких как сенатор Кирстен Синема (I-Arizon).

Только двое демократов не подписали: сенатор-центрист Джо Манчин (D-W.Va.) и сенатор Джон Феттерман (D-Pa.).

Также важно отметить, что по словам сенатора Брайана Шатца (D-Гавайи), решение о двух государствах вряд ли является бесспорным для республиканцев. Но Щатц отметил, что он не будет блокировать пакет национальной безопасности, если его поправка не получит голосования.

В свою очередь те демократы, которые критиковали военные действия Израиля, сейчас планируют внести многочисленные поправки в законопроект о национальной безопасности, направленные на сохранение прав человека в регионе.

Следует упомянуть, что в ЕС на этой неделе была предложена международная подготовительная конференция для содействия созданию палестинского государства, - в понедельник её представил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель.

Эксперты считают, что вышеупомянутые заявления - явный упрек недавним комментариям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые отрицает идею палестинской государственности. Несмотря на международное давление, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил свой отказ от создания палестинского государства по соображениям безопасности.

Справка

Решение о создании двух государств родилось с планом разделения ООН в 1947 году, но признанные границы были определены после окончания первой арабо-израильской войны.

По мнению аналитиков, решение о создании двух государств является единственной жизнеспособной альтернативой для длительного мира. Израилю очень трудно уничтожить ХАМАС в Газе. И даже если бы ему это удалось, это не положило бы конец палестинскому сопротивлению. Тель-Авив также не имеет послевоенного плана передачи власти в Газе.

Напомним,

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.

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