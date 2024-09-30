Дві жінки у тяжкому стані після ударів рф по Запоріжжю
Київ • УНН
Дві жінки, постраждалі внаслідок вчорашніх обстрілів Запоріжжя, перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Загалом після обстрілів у вересні в лікарнях залишаються сім людей.
Дві жінки, постраждалі внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів Запоріжжя, перебувають у відділенні інтенсивної терапії, загалом після обстрілів у вересні в лікарнях залишаються сім людей, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Дві жінки, постраждалі внаслідок вчорашніх обстрілів Запоріжжя, у відділенні інтенсивної терапії", - написав Федоров.
З його слів, 73-річна жителька Запоріжжя у вкрай тяжкому стані в реанімації. 35-річна жінка, яку деблокували з-під завалів, на апараті штучної вентиляції легень стабільна, в свідомості.
"За оновленою інформацією, обидві жінки знаходяться у важкому стані", - уточнила у Telegram секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.
"Загалом після обстрілів у вересні в лікарнях залишаються сім людей", - зазначив Федоров.
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