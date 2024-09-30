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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Две женщины в тяжелом состоянии после ударов рф по Запорожью

Две женщины в тяжелом состоянии после ударов рф по Запорожью

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:58  •  5765 просмотра

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Две женщины, пострадавшие в результате вчерашних обстрелов Запорожья, находятся в отделении интенсивной терапии. Всего после обстрелов в сентябре в больницах остаются семь человек.

Две женщины, пострадавшие в результате вчерашних вражеских обстрелов Запорожья, находятся в отделении интенсивной терапии, всего после обстрелов в сентябре в больницах остаются семь человек, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Две женщины, пострадавшие в результате вчерашних обстрелов Запорожья, в отделении интенсивной терапии", - написал Федоров.

По его словам, 73-летняя жительница Запорожья в крайне тяжелом состоянии в реанимации. 35-летняя женщина, которую деблокировали из-под завалов, на аппарате искусственной вентиляции легких стабильна, в сознании.

"По обновленной информации, обе женщины находятся в тяжелом состоянии", - уточнила в Telegram секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко.

"Всего после обстрелов в сентябре в больницах остаются семь человек", - отметил Федоров.

На Запорожье за сутки 393 вражеских удара, 16 раненых30 сентября 2024, 06:14 • 13378 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье