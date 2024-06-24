Два підрядники не завершили ремонтні роботи в житловому будинку та дитячому садку на Київщині: начальник КОВА звернувся до правоохоронців

У Київській області два підрядники не завершили ремонтні роботи та припинили відбудову житлового будинку в Гостомелі та дитячого садка в Бишеві після отримання авансових платежів. Начальник КОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати справу. Також КОВА проситиме через суд, щоб авансові кошти були повернуті. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.

Підрядники, які порушують умови договору щодо відбудови обʼєктів, мають бути притягнуті до належної відповідальності. Щодо двох таких підрядників, які відбудовували будинок в Гостомелі та дитсадок в Бишеві, на засіданні робочої групи "Прозорість і підзвітність" звернувся до правоохоронних органів, які входять до цієї групи, з проханням розпочати кримінальне провадження за ст.191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - написав Кравченко.

Також повідомив, що КОВА звертається до суду, щоб повернути авансові кошти, використання яких не підтверджено актами виконаних робіт.

За словами Кравченка, договори з цими підрядниками будуть розірвані. Будуть оголошенні повторні тендери на відновлення об'єктів.

Як наголосив начальник ОВА, обидва підрядники, отримавши аванс, не виконали весь обсяг робіт, передбачений договором та на сьогодні взагалі припинили відбудову обʼєктів.

Що відомо

Перший обʼєкт – капітальний ремонт житлового будинку по вул. Свято-Покровська, 73-Е в Гостомелі. Начальник ОВА розповів, що департамент регіонального розвитку КОДА уклав договір з підрядником, той отримав аванс понад 6 млн грн, але вчасно його не повернув. За оцінкою технагляду, підрядник виконав роботи орієнтовно на 2,9 млн грн, однак підтверджуючих документів з його боку немає. Роботи на обʼєкті зупинені. Наразі є ризик, що підрядник не поновить відбудову, зважаючи, що його рахунки арештовані в рамках кримінального провадження.

Департамент КОДА вже звернувся до Бучанської окружної прокуратури щодо необхідності захисту інтересів держави в судовому порядку, шляхом позову до підрядника.

Аналогічна ситуація ще на одному обʼєкті – нове будівництво ясел-садка "Каштан" в селі Бишів Фастівського району. Підрядник отримав від ДРР аванс на 19 млн грн. Незакритим є аванс у сумі 10,8 млн грн – акти виконаних робіт не надані, вчасно кошти також не були повернуті, 3 місяці роботи на обʼєкті не ведуться. За словами Кравченка, департамент і за цим випадком вже звернувся до Київської обласної прокуратури щодо необхідності позову до суду відносно підрядника з метою захисту інтересів держави.

"Всі кошти, які виділяються, мають йти виключно за призначенням, а роботи виконуватися якісно і вчасно. Поблажок більше не буде, всі відповідатимуть за законом!", - наголосив Кравченко.

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