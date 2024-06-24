Два подрядчика не завершили ремонтные работы в жилом доме и детском саду на Киевщине: начальник КОВА обратился к правоохранителям

В Киевской области два подрядчика не завершили ремонтные работы и прекратили восстановление жилого дома в Гостомеле и детского сада в Бышеве после получения авансовых платежей. Начальник КОВА Руслан Кравченко обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать дело. Также КОВА будет просить через суд, чтобы авансовые средства были возвращены. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Подрядчики, нарушающие условия договора по восстановлению объектов, должны быть привлечены к надлежащей ответственности. В отношении двух таких подрядчиков, которые отстраивали дом в Гостомеле и детсад в Бышеве, на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" обратился к правоохранительным органам, которые входят в эту группу, с просьбой начать уголовное производство по ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" - написал Кравченко.

Также сообщил, что КОВА обращается в суд, чтобы вернуть авансовые средства, использование которых не подтверждено актами выполненных работ.

По словам Кравченко, договоры с этими подрядчиками будут расторгнуты. Будут объявлены повторные тендеры на восстановление объектов.

Как отметил начальник ОВА, оба подрядчика, получив аванс, не выполнили весь объем работ, предусмотренный договором и на сегодня вообще прекратили восстановление объектов.

Что известно

Первый объект - капитальный ремонт жилого дома по ул. Свято-Покровская, 73-Е в Гостомеле. Начальник ОВА рассказал, что департамент регионального развития КОГА заключил договор с подрядчиком, тот получил аванс более 6 млн грн, но вовремя его не вернул. По оценке технадзора, подрядчик выполнил работы ориентировочно на 2,9 млн грн, однако подтверждающих документов с его стороны нет. Работы на объекте остановлены. Сейчас есть риск, что подрядчик не возобновит восстановление, учитывая, что его счета арестованы в рамках уголовного производства.

Департамент КОГА уже обратился в Бучанскую окружную прокуратуру о необходимости защиты интересов государства в судебном порядке, путем иска к подрядчику.

Аналогичная ситуация еще на одном объекте - новое строительство яслей-сада "Каштан" в селе Бышев Фастовского района. Подрядчик получил от ГРР аванс на 19 млн грн. Незакрытым является аванс в сумме 10,8 млн грн - акты выполненных работ не предоставлены, вовремя средства также не были возвращены, 3 месяца работы на объекте не ведутся. По словам Кравченко, департамент и по этому случаю уже обратился в Киевскую областную прокуратуру о необходимости иска в суд в отношении подрядчика с целью защиты интересов государства.

"Все средства, которые выделяются, должны идти исключительно по назначению, а работы выполняться качественно и вовремя. Поблажек больше не будет, все будут отвечать по закону!", - подчеркнул Кравченко.

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