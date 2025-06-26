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"Дух нескорених": у Києві презентували мистецький проєкт про силу української культури

Київ • УНН

 • 650 перегляди

У Києві стартував проєкт "Територія Різдва. Дух нескорених" Анжеліки Рудницької за підтримки "МХП-Громаді". Мета ініціативи — збереження української культури та протидія російській експансії.

"Дух нескорених": у Києві презентували мистецький проєкт про силу української культури

У Києві офіційно оголосили про старт масштабного культурно-мистецького проєкту "Територія Різдва. Дух нескорених". Його авторкою стала співачка, волонтерка та громадська діячка Анжеліка Рудницька. Проєкт реалізується за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН

Деталі

Презентація проєкту відбулася 24 червня, у пресцентрі "Київінформ". Амбасадорами ініціативи стали народна артистка України Наталя Сумська та скрипаль-ветеран Олександр Скрябін. До проєкту також долучилися військові, ветерани й зірки української сцени.

Анжеліка Рудницька розповіла, що задумала альбом ще дев’ять років тому, а тепер він набув нового звучання і масштабу.

Я записала альбом, проте зараз їх уже не слухають на дисках, тобто це раритет. І запросила сюди, в кожен із треків когось зі своїх відомих друзів... Тоді ще я плекала ідею і надію масштабувати цей проєкт і зробити його таким великим

– поділилась вона.

До команди долучилася Наталя Сумська, яка стала серцем театрального напряму "Території Різдва".

"Я шукала такої території для себе і ось вона знайшла мене, покликала. Я зі щирим, відкритим серцем одразу ж відгукнулася... аби лише дістатися туди, де створюється проєкт", – зазначила акторка.

У "МХП-Громаді" пояснили, чому підтримали ініціативу. Як зазначив директор фонду Олександр Пахолюк, українська культура сьогодні – це не розвага, а фундамент національного спротиву.

Не земля, не територіальна ознака робить нас українцями. А робить та пісня, казка, ті вірші, які ми читаємо, які ми слухаємо, які декламуємо… Тому культура є в пріоритеті у фонді

– сказав він.

Фонд також підкреслив важливість збереження традицій і трансформації українського культурного спадку в сучасному контексті.

"Ми маємо знати, як воно було раніше, і через призму сучасного мистецтва… підтримувати все те, що було в наших предків, і нести його в майбутнє", – додав Пахолюк.

Скрипаль-ветеран Олександр Скрябін наголосив, що проєкт є не лише мистецькою подією, а й засобом протидії російській культурній експансії.

"Такі проєкти наповнюють Україну саме українським культурним музичним контентом. Бо якщо переможе російський культурний контент, то слова терористичного ватажка росії путіна про те, що ми один народ, будуть мати під собою певні підстави", – заявив Скрябін.

Показ "Території Різдва. Дух нескорених" запланований на Святвечір. Його транслюватимуть понад 30 телеканалів і YouTube. Окремим символом стане випуск вінілової платівки – її виставлять на благодійних аукціонах на підтримку ЗСУ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
Збройні сили України
Київ
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