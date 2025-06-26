"Дух нескорених": в Киеве презентовали художественный проект о силе украинской культуры

В Киеве официально объявили о старте масштабного культурно-художественного проекта "Територія Різдва. Дух нескорених". Его автором стала певица, волонтер и общественный деятель Анжелика Рудницкая. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Презентация проекта состоялась 24 июня, в пресс-центре "Киевинформ". Амбассадорами инициативы стали народная артистка Украины Наталья Сумская и скрипач-ветеран Александр Скрябин. К проекту также присоединились военные, ветераны и звезды украинской сцены.

Анжелика Рудницкая рассказала, что задумала альбом еще девять лет назад, а теперь он приобрел новое звучание и масштаб.

Я записала альбом, однако сейчас их уже не слушают на дисках, то есть это раритет. И пригласила сюда, в каждый из треков кого-то из своих известных друзей... Тогда еще я лелеяла идею и надежду масштабировать этот проект и сделать его таким большим – поделилась она.

К команде присоединилась Наталья Сумская, которая стала сердцем театрального направления "Територія Різдва".

"Я искала такую территорию для себя и вот она нашла меня, позвала. Я с искренним, открытым сердцем сразу же откликнулась... чтобы только добраться туда, где создается проект", – отметила актриса.

В "МХП-Громаді" объяснили, почему поддержали инициативу. Как отметил директор фонда Александр Пахолюк, украинская культура сегодня – это не развлечение, а фундамент национального сопротивления.

Не земля, не территориальный признак делает нас украинцами. А делает та песня, сказка, те стихи, которые мы читаем, которые мы слушаем, которые декламируем… Поэтому культура является в приоритете в фонде – сказал он.

Фонд также подчеркнул важность сохранения традиций и трансформации украинского культурного наследия в современном контексте.

"Мы должны знать, как оно было раньше, и через призму современного искусства… поддерживать все то, что было у наших предков, и нести его в будущее", – добавил Пахолюк.

Скрипач-ветеран Александр Скрябин подчеркнул, что проект является не только художественным событием, но и средством противодействия российской культурной экспансии.

"Такие проекты наполняют Украину именно украинским культурным музыкальным контентом. Потому что если победит российский культурный контент, то слова террористического вожака россии путина о том, что мы один народ, будут иметь под собой определенные основания", – заявил Скрябин.

Показ "Територія Різдва. Дух нескорених" запланирован на Сочельник. Его будут транслировать более 30 телеканалов и YouTube. Отдельным символом станет выпуск виниловой пластинки – ее выставят на благотворительных аукционах в поддержку ВСУ.