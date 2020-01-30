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Дубілет планує запустити пілотний проект “Електронної акцизної марки”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня УНН. Пілотний проект з часткової цифровізації акцизних марок в Україні можуть запустити вже через кілька місяців. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Радіо НВ, повідомляє кореспондент УНН.

Дубілет планує запустити пілотний проект “Електронної акцизної марки”

Так, Дубілет розповів, що 50% алкогольного ринку знаходиться в тіні, що небезпечно, у першу чергу, для здоров’я людей.
“Алкоголь продається часто підробний, не сплачуються податки. Проблема полягає в тому, що багато українців труяться, і навіть вмирають, а з іншого — держава не отримує податки, і вони не йдуть в держбюджет, не йдуть на дороги. Наше завданням зробити цей ринок „білішим“”, — розповів міністр.

Він зазначив, що одним з методів боротьби з цим явищем є електронні акцизні марки.

“Ми знайшли рішення як це зробити швидко, зробити майже безкоштовно. Ми сподіваємось, що ми зможемо запустити пілот („Електронної акцизної марки“ — ред.) протягом кількох місяців”, — розповів Дубілет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кабміні розробили план боротьби з нелегальним алкоголем

Для реалізації пілоту, на його думку, вдалось знайти “елегантне рішення”, щоб не використовувати багато коштів, як з боку держбюджету, так і з боку бізнесу.

“Тому що всі проекти, що раніше обговорювались — передбачали якісь шалені витрати, якісь навіжені бюджети вже були витрачені, нічого не було запущено. Реально витрачались десятки млн грн по окремих напрямках”, — повідомив міністр.

Він також додав, що алкогольний бізнес відреагував на цей проект дуже позитивно, адже це не передбачає інвестицій з їхнього боку.

Як раніше повідомляв УНН, Державна фіскальна служба (ДФС) планує в найближчій перспективі впровадити в Україні автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів “Електронна акцизна марка”, яка має сприяти посиленню контролю за такими товарами та унеможливити їхній тіньовий обіг.

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