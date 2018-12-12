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В Україні з'явиться електронна акцизна марка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Державна фіскальна служба (ДФС) планує в найближчій перспективі впровадити в Україні автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів "Електронна акцизна марка", яка має сприяти посиленню контролю за такими товарами та унеможливити їхній тіньовий обіг. Про це повідомили в прес-службі ДФС, передає УНН.

В Україні з'явиться електронна акцизна марка

Крім того, у планах керівництва ДФС - повноцінно запустити до 2020 року електронний аудит, "що дозволить виявляти більшу частину ризиків ще до проведення перевірки платників податків, а також значно прискорить і спростить процедури аналізу даних".

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Прес-служба ДФС також повідомила про те, що за рік Україна увійшла до ТОП-10 країн, що використовують електронний кабінет платника.

Нагадаємо, як писав УНН, експерти досить скептично оцінюють ініціативу податківців стосовно запровадження "Електронної акцизної марки".

Зокрема, фахівці наголошують на тому, що електронна акцизна марка не зможе захистити споживача від сурогату.

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